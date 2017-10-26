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Главный тренер «Арарата» Александр Григорян покинул пост

Главный тренер «Арарата» Александр Григорян покинул пост
26 октября 2017 - 14:31 AMT

PanARMENIAN.Net - 51-летний Александр Григорян принял решение покинуть пост главного тренера московского футбольного клуба «Арарат». К ближайшим встречам команду будет готовить вице-президент и старший тренер «Арарата» Погос Галстян. Об этом сообщает пресс-служба «Арарата».

«Я принял решение покинуть пост главного тренера ФК «Арарат». Дело в том, что изначально у нас была договоренность, что я помогу команде добиться результата в первом круге. Я со своей задачей справился на 100 процентов. Это можно судить по турнирной таблице, где «Арарат» уверенно лидирует с 12-очковым отрывом от ближайших преследователей»,- отметил Григорян.

«Теперь я планирую развиваться и двигаться дальше. Благодарю футболистов, без кропотливого труда которых успех был бы невозможен. Я всегда находил понимание и чувствовал поддержку руководства клуба. Огромное спасибо и болельщикам, которые на каждом матче горячо поддерживали меня и «Арарат». Я ухожу с чистой совестью, хорошим результатом, работа в «Арарате» была яркой и прекрасной историей», — рассказал бывший тренер «Арарата».

После 14 туров команда единолично лидирует во втором дивизионе зоны «Запад».

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