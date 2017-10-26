ИГ разрушило армянские церкви в Ракке, Алеппо и Кесабе

PanARMENIAN.Net - Террористы «Исламского государства» превратили в руины армянские церкви сирийских городов Ракка, Алеппо и Кессаб.

Знаменитая Армянская Католическая церковь Ракки была разрушена террористами в 2014 году. Из видеоролика от 14 марта 2016 года стало известно, что ИГ превратило армянскую церковь в свой духовный центр, заменив крест флагом ИГ, пишет Asbarez.

Та же участь постигла и другие армянские церкви Сирии, которые находились в районах, контролируемых ИГ. В частности, были осквернены все армянские церкви Кессаба.