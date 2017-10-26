ИГ разрушило армянские церкви в Ракке, Алеппо и Кесабе
26 октября 2017 - 18:46 AMT
PanARMENIAN.Net - Террористы «Исламского государства» превратили в руины армянские церкви сирийских городов Ракка, Алеппо и Кессаб.
Знаменитая Армянская Католическая церковь Ракки была разрушена террористами в 2014 году. Из видеоролика от 14 марта 2016 года стало известно, что ИГ превратило армянскую церковь в свой духовный центр, заменив крест флагом ИГ, пишет Asbarez.
Та же участь постигла и другие армянские церкви Сирии, которые находились в районах, контролируемых ИГ. В частности, были осквернены все армянские церкви Кессаба.
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