В США рассекретили около 2800 документов об убийстве Кеннеди

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп распорядился рассекретить 3 тысячи документов, имеющих отношение к убийству 35-го президента США Джона Кеннеди. Однако в последний момент Федеральное бюро расследований (ФБР) и Центральное разведывательное управление (ЦРУ) заблокировали часть архива для проверки на наличие угрозы для национальной безопасности. Об этом сообщил 26 октября представитель администрации президента США.

Таким образом около 2800 документов из государственного архива будут доступны исследователям в ближайшее время. На проверку оставшихся 200 документов у ФБР и ЦРУ будет 180 дней, после чего те материалы, которые ее пройдут, станут доступны общественности, пишет Deutsche Welle.

В 1992 году Конгресс США принял закон о том, что архивы дела об убийстве Кеннеди могут быть рассекречены через 25 лет - в 2017 году. Некоторые документы были добавлены к досье уже спустя десятилетия после убийства президента.

Джон Кеннеди был убит 22 ноября 1963 года во время проезда президентского кортежа по улицам города Даллас в штате Техас. Арестованный по подозрению в убийстве Ли Харви Освальд был убит спустя два дня после задержания. Официальные данные об убийстве изобилуют пробелами, вызвавшими появление многочисленных конспирологических теорий.