Джигарханяна могут признать недееспособным, либо его брак - фиктивным

PanARMENIAN.Net - Спустя всего год после пышной свадьбы народный артист СССР 82-летний Армен Джигарханян остался без дома и пока живет в кабинете своего театра. Помимо расторжения брака известному актеру предстоит самая главная схватка — он намеревается вернуть свое имущество, которое оказалось в собственности у супруги Виталины Цымбалюк-Романовской, которая младше его на 44 года. Юристы считают, что Джигарханян вполне может вернуть свои три квартиры, но для этого, скорее всего, придется либо признать актера недееспособным, либо брак – фиктивным.

Все это время Джигарханян с женой ютились в однушке в Красногорске. Вот-вот собирались переезжать в просторные апартаменты - трехкомнатную квартиру площадью 134 кв.м на Рублевском шоссе. Кроме того, была еще одна квартира около метро Кунцевская. Однако внезапно семейная лодка пошла ко дну.

По словам Армена Борисовича, супруга отобрала все его имущество и ему теперь просто негде жить. «Из больницы мне некуда идти. Виталина все переписала на себя. Это такая мафия. Вот увидите, она сбежит на Украину, она же из Киева», - пожаловался журналистам актер, пишет «Московский комсомолец».

Он уверен, что супруга виновна в том, что из дома пропал сейф с его накоплениями. По словам друзей актера, он в последнее время перестал узнавать даже самых близких ему людей. Они предположили, что Виталина могла ему давать какие-то таблетки.

После громкого семейного скандала актер написал заявление в полицию о пропаже паспорта и еще нескольких важных документов. 26 октября сотрудники правоохранительных органов провели в театре обыск. Сама Цымбалюк-Романовская несколько дней назад уволилась с поста директора театра.

Тем не менее Артур Согоманян, близкий друг Армена Борисовича, который теперь везде сопровождает артиста, заявил, что вопрос с имуществом хотелось бы решить мирным путем.

Однако Виталина не хочет встречаться и обсуждать детали развода с мужем. Все переговоры предпочитает вести через своего юриста Элину Мазур. А та уже заявила, что общего имущества у супругов не имеется. Все три квартиры Джигарханян переписал до брака на Виталину и даже завещание написал на нее. Правда, в настоящее время оно куда-то исчезло.

По мнению адвоката Сталины Гуревич, у Армена Джигарханяна есть возможности вернуть нажитое непосильным трудом, но только через суд.

«Нужно смотреть основания перехода право собственности. Например, это была доверенность или дарственная. По действующему законодательству, если гражданин оформил доверенность на свою жену, то на себя она переоформить недвижимость не может. Это запрещено. Если была дарственная, то заинтересованные лица могут ставить вопрос о том, был ли он в этот момент вменяем и отдавал ли отчет в своих действиях. Однако возможно и другое развитие событий. Если супруга почти на пятьдесят лет моложе, то она могла вступить в брак из корыстных соображений. Извините, но от физиологии никуда не уйдешь: в этом случае можно поставить вопрос о фиктивности брака и его оспорить»,- отметила адвокат.

Джигарханяна госпитализировали 10 октября. Отмечалось, что 82-летний артист поступил в больницу частным образом, без каких-либо документов и просил не сообщать о состоянии его здоровья никому, включая 38-летнюю супругу.