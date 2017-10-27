Парламент Каталонии провозгласил независимость от Испании
27 октября 2017 - 18:01 AMT
PanARMENIAN.Net - Парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о провозглашении независимости от Испании.
Резолюцию, которую внесли леворадикальная партия «Кандидатура народного единства» (CUP) и коалиция «Вместе за да», поддержали 72 депутата, против выступили десять, еще двое не голосовали. Депутаты оппозиционных фракций перед началом заседания покинули зал, поскольку считают голосование незаконным, пишет РИА Новости.
«Каталония превращается в независимое государство в форме республики», — говорится в резолюции. Документ также провозглашает «строительство Каталонской республики в качестве независимого, суверенного, правового, демократического и социального государства».
Всего в резолюции 17 пунктов, в том числе «Содействие заключению договора о двойном гражданстве с Испанией», «Продвижение перед всеми государствами признание Каталонской Республики», «Разработка предложений о распределении активов и обязательств между Каталонией и Испанией».
Премьер-министр Испании Мариано Рахой уже заявил, что правовое государство восстановит законность в Каталонии.
Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. За независимость проголосовали 90,18% избирателей при явке 43,03%. Центральные власти референдум не признают. Правительство Испании решило применить 155-ю статью Конституции — отстранить от должностей каталонское правительство (женералитет) и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители центральных властей. Эти меры еще должен утвердить сенат Испании.
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