Исследование: Большинство армян уделяют внимание профессиональным тренингам
28 октября 2017 - 13:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Большинство армян уделяют внимание тренингам, которые могут быть полезны в работе или ее поиске. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного платформой по трудоустройству staff.am.
Исследование было проведено в 2017 году, в нем приняли участие жители Армении в возрасте от 18 до 44 лет. Большинство - 65% - составили респонденты в возрасте 18-24 лет, 25% - 25-34 лет, 10% - 35-44 лет.
Так, абсолютное большинство опрошенных - 90% считает участие в тренингах важным, лишь только 10% ответили, что не нуждаются в тренингах. 52% респондентов заявили, что предпочитают тренинги в сфере работы и бизнеса, 38% заинтересованы только в непрофессиональных тренингах в целях общего развития (тренинги личностного роста и т.д.).
43.8% из сторонников профессиональных тренингов заинтересованы в даталогии, науке о данных (data science - раздел информатики, изучающий проблемы анализа, обработки и представления данных в цифровой форме), 37.5% - в финансах и бухгалтерии, 34.4% - в сфере продажи и услуг, 28% - в веб и графическом дизайне, по 25% - в сфере управления человеческими ресурсами, исскустве/архетиктуре и программировании. Также интерес вызывают тренинги на темы, затрагивающие маркетинг и рекламу, иностранные языки, управление бизнесом, управление проектами и продуктами.
67% респондентов предпочитают тренинги не в онлайн формате, а в классном формате, 18% - сторонники только онлайн-тренингов, 15% ответили, что согласны на оба варианта.
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