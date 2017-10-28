С начала ноября в Армении похолодает на 5-6 градусов

PanARMENIAN.Net - В Армении ночью 29 октября, 1-2 ноября в большинстве районов, с 30-31 октября в западных регионах ожидается дождь с грозой, в отдельных местах - усиление ветра до 15-20 м/с. Днем 29 октября в основном ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. С 1-2 ноября температура воздуха понизится на 5-6 градусов.

В Ереване ночью 29 октября, с 1-2 ноября ожидается дождь, а 30-31 октября есть вероятность дождя с грозой, а также усиления ветра до 12-17 м/с. Днем 29 октября в основном ожидается погода без осадков.