С начала ноября в Армении похолодает на 5-6 градусов
28 октября 2017 - 16:14 AMT
PanARMENIAN.Net - В Армении ночью 29 октября, 1-2 ноября в большинстве районов, с 30-31 октября в западных регионах ожидается дождь с грозой, в отдельных местах - усиление ветра до 15-20 м/с. Днем 29 октября в основном ожидается погода без осадков.
Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. С 1-2 ноября температура воздуха понизится на 5-6 градусов.
В Ереване ночью 29 октября, с 1-2 ноября ожидается дождь, а 30-31 октября есть вероятность дождя с грозой, а также усиления ветра до 12-17 м/с. Днем 29 октября в основном ожидается погода без осадков.
Самое значимое
Как рассказал в беседе с PanARMENIAN.Net сам Ваан, идея производить содовую, которую можно будет использовать в коктейлях, пришла ему еще давно, так как сам он работает в барной индустрии
Как сообщила Социал-демократическая партия Эстонии, которая ранее инициировала в столичном парламенте соответствующий законопроект, установкой памятника займется специально созданная комиссия
«Конечно, спустя более 2000 лет после Ксенофонта многое изменилось, и, к несчастью пива, в регионе наиболее сосредоточены на истории виноделия, которая намного лучше документирована»,- говорится в статье
В целом, позиция армянского гражданства улучшилась за последние 5 лет на 3,2%
Partner news
Последние новости
Британец нашел среди мусора неизвестные фотографии Джона Леннона Как сообщается, мужчина, пожелавший остаться анонимным, нашел снимки среди вещей своего покойного отца, который изучал искусство в 1970-х годах
Специалист Google: iPhone может вести съемку пользователей без их ведома По его мнению, таким образом приложения могут проверять настроение пользователей или фиксировать окружающих его обстановку и людей
Армянские сборные по шахматам сыграют с командами Швейцарии и Греции в рамках ЧЕ Мужская сборная Армении сыграет командой Швейцарии, а женская сборная встретится со второй командой Греции
Ибрагимович пообещал вернуться в игру, даже если придется «пройти по воде» 36-летний швед продолжает восстанавливаться от травмы связок колена, которую он получил в матче четвертьфинала Лиги Европы с бельгийским «Андерлехтом»