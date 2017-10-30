В Москве установили памятник Андерсену работы армянских скульпторов Ваге и Микаэла Согоян

PanARMENIAN.Net - Ко Дню города в Москве установили памятник писателю-сказочнику Гансу Христиану Андерсену. Авторами памятника являютсязаслуженные художники Армении и России Ваге и Микаэл Согояны.

Бронзовый монумент установили в парке 850-летия Москвы. Он представляет композицию из сказочных героев.

На цилиндр Андерсена уселась Дюймовочка, рядом шагает Гадкий утенок. В руке писатель держит мистический зонтик из сказки «Оле Лукойе».

Ваге и Микаэль Согоян известны по памятнику «Невинные жертвы, доброжелательные сердца», посвященному жертвам землетрясения 1988 года в Гюмри.