// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В Москве установили памятник Андерсену работы армянских скульпторов Ваге и Микаэла Согоян

В Москве установили памятник Андерсену работы армянских скульпторов Ваге и Микаэла Согоян
30 октября 2017 - 13:05 AMT

PanARMENIAN.Net - Ко Дню города в Москве установили памятник писателю-сказочнику Гансу Христиану Андерсену. Авторами памятника являютсязаслуженные художники Армении и России Ваге и Микаэл Согояны.

Бронзовый монумент установили в парке 850-летия Москвы. Он представляет композицию из сказочных героев.

На цилиндр Андерсена уселась Дюймовочка, рядом шагает Гадкий утенок. В руке писатель держит мистический зонтик из сказки «Оле Лукойе».

Ваге и Микаэль Согоян известны по памятнику «Невинные жертвы, доброжелательные сердца», посвященному жертвам землетрясения 1988 года в Гюмри.

Ссылки по теме:
Moscow 24. Статуя Андерсена появилась в парке "850-летия Москвы"
 Самое значимое
МГ ОБСЕ: Встреча президентов Армении и Азербайджана прошла в конструктивной атмосфереМГ ОБСЕ: Встреча президентов Армении и Азербайджана прошла в конструктивной атмосфере
«Президенты согласились принять меры по активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги по снижению напряженности на линии соприкосновения», – отмечается в сообщении
Новоназначенный сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США побывал в КарабахеНовоназначенный сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США побывал в Карабахе
«Наша встреча с президентом Бако Саакяном была очень продуктивной, и мы обсудили многие вопросы, связанные с конфликтом»,- отметил Шефер после встречи с президентом НКР
Экс-депутат Кнессета: Большинство израильтян - за признание Геноцида армянЭкс-депутат Кнессета: Большинство израильтян - за признание Геноцида армян
Цинкер сообщил, что проект признания Геноцида армян уже утвержден комиссией Кнессета по культуре. Далее вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Кнессета
В ДТП в Грузии погибли 2 армян, 3 граждан РА пострадалиВ ДТП в Грузии погибли 2 армян, 3 граждан РА пострадали
Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
Partner news
 Статьи
Убитый ребенок, истерзанные старики, отрезанные головы солдат

Зверства азербайджанцев в ходе апрельской войны

 Самое читаемое в разделе
Граждане Армении могут получить право работать в России водителями с национальными правами
Епархия ААЦ в Грузии: Не имеем притязаний к храму в Гумбурдо и считаем его грузинским
Саргсян после встречи с Алиевым: Единственное решение - это Карабах вне Азербайджана
Джигарханян о жене: Она фантастический вор, попыталась завладеть финансами театра
Главная
Все новости
Обзор: Армения и мир
Другие новости раздела
 Последние новости
Рассекреченные документы ЦРУ: Возможно Гитлер бежал в Латинскую Америку Один из информаторов американской разведки в 1955 году сообщал, что бывший эсэсовец Филипп Ситроен якобы встречался после окончания Второй мировой войны с Гитлером
Землетрясение в Иране ощутили и в Карабахе Очаг залегал на глубине 10 километров. Сила подземных толчков в эпицентре составила 4-5 баллов
В Саудовской Аравии женщинам разрешили посещать стадионы Как рассказал председатель Главного управления спорта королевства Турки аш-Шейх, центральные стадионы трех городов переоборудуют, чтобы их смогли посещать женщины
Командный ЧЕ по шахматам: Мужская сборная Армении победила Грецию, женская - проиграла Украине Женская сборная Армении по шахматам во втором туре командного чемпионата Европы со счетом 1:3 уступила сборной Украине