В Москве установили памятник Андерсену работы армянских скульпторов Ваге и Микаэла Согоян
30 октября 2017 - 13:05 AMT
PanARMENIAN.Net - Ко Дню города в Москве установили памятник писателю-сказочнику Гансу Христиану Андерсену. Авторами памятника являютсязаслуженные художники Армении и России Ваге и Микаэл Согояны.
Бронзовый монумент установили в парке 850-летия Москвы. Он представляет композицию из сказочных героев.
На цилиндр Андерсена уселась Дюймовочка, рядом шагает Гадкий утенок. В руке писатель держит мистический зонтик из сказки «Оле Лукойе».
Ваге и Микаэль Согоян известны по памятнику «Невинные жертвы, доброжелательные сердца», посвященному жертвам землетрясения 1988 года в Гюмри.
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Цинкер сообщил, что проект признания Геноцида армян уже утвержден комиссией Кнессета по культуре. Далее вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Кнессета
Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
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