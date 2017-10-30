Посол РА: Армения надеется на скорое подписание соглашения с РФ об оборонном кредите
30 октября 2017 - 15:02 AMT
PanARMENIAN.Net - Посол Армении в РФ Вардан Тоганян надеется, что соглашение с Москвой об оборонном кредите на 100 миллионов долларов Ереван подпишет до нового года.
«Правительство Армении одобрило это соглашение. Пока конкретной даты подписания нет. Но, я надеюсь, до нового года», — сказал Тоганян, передает РИА Новости.
Согласно проекту соглашения, который правительство Армении одобрило 12 октября, РФ предоставит армянской стороне государственный экспортный кредит для финансирования поставок продукции военного назначения российского производства. Армянская сторона использует кредит для финансирования до 90% стоимости каждого контракта на поставку продукции, рассчитанной в долларах. Предоплата должна составить не менее 10% стоимости контракта и осуществляться армянской стороной в пользу уполномоченных российских организаций.
В проекте соглашения указывается, что кредит выдается со сроком погашения 15 лет под 3% годовых. Армения должна воспользоваться кредитными средствами в 2018–2022 годах.
В июне 2015 года было подписано соглашение о предоставлении Россией Армении государственного экспортного кредита на 200 миллионов долларов на приобретение военной продукции российского производства. Кредит предоставлен на 13 лет с трехлетним льготным периодом по годовой ставке в 3%.
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Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
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