Товарищеский матч Аргентина - Азербайджан не состоится: Месси оказался против
30 октября 2017 - 16:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Товарищеская встреча сборной Аргентины по футболу с Азербайджаном не состоится. Члены сборной Аргентины не захотели играть с Азербайджаном.
Перед достижением договоренности о проведении встречи с Нигерией тренерскому корпусу аргентинской сборной предложили сыграть с Азербайджаном. После согласования игры с Россией, которая примет финальный этап чемпионата мира, Футбольная ассоциация Аргентины (AFA) начала переговоры с Футбольной федерацией Азербайджана.
Отмечается, что даже переговоры продолжались в позитивном ключе и достигли определенной точки. Но капитан сборной Аргентоны Лионель Месси и другие ведущие футболисты помешали их успешному завершению, пишет АПА со ссылкой на apasport.az.
Так, ассоциация предоставила возможность игрокам сделать выбор между 3 командами (Нигерия, Азербайджан, Украина). Футболисты отдали предпочтение африканской команде.
Один из местных экспертов Тим Мартин считает это нормальным шагом: «Нормально то, что AFA советуется с тренерами и футболистами, включая капитанов. Игрокам были предложены 3 команды. Ассоциация предложила варианты, связанные с Азербайджаном и Украиной, так как эти страны находятся недалеко от России. Но для того, чтобы испытать новое ощущение, игроки выбрали Нигерию».
Матч Аргентина – Нигерия состоится 14 ноября в Краснодаре.
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