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В Азербайджане недовольны новостями российских СМИ о Карабахе

В Азербайджане недовольны новостями российских СМИ о Карабахе
30 октября 2017 - 17:35 AMT

PanARMENIAN.Net - В Азербайджане недовольны тем, что ведущие российские СМИ опубликовали официальную позицию Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики), в которой Степанакерт призвал Мадрид и Барселону решать проблему Каталонии путем диалога.

«Право народа Каталонии самостоятельно устанавливать свой политический статус посредством демократического волеизъявления неоспоримо. В соответствии с рядом основополагающих документов ООН международное сообщество взяло на себя обязательство поощрять осуществление права народов на самоопределение и уважать это право. Считаем важным, чтобы разрешение политического кризиса между Барселоной и Мадридом было достигнуто исключительно мирными средствами, путем диалога.В этой связи необходимо напомнить, что именно отказ Азербайджана признавать право народа Арцаха на самоопределение и использование официальным Баку силовых методов для решения политических вопросов перевели азербайджано-карабахский конфликт в военную плоскость»,- говорится в заявлении МИД НКР.

«Благодаря российским СМИ, включая RT, РИА Новости, ТАСС и др., ничего не значащее заявление из НКР неожиданно обрело квази-важность», — пишут азербайджанские СМИ, передаетRusarminfo.

Азербайджанские медиа также выдвинули версию о том, что российские СМИ активно распространяют подобную информацию по поручению Кремля, который поставил цель расколоть Европу.

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Rusarminfo.ru. В Баку недовольны новостями российских СМИ об Арцахе
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