Парламент Каталонии признал решение Мадрида о его роспуске: Ожидаются досрочные выборы

PanARMENIAN.Net - Каталонский парламент, распущенный испанским правительством, признал это решение и прекратил работу до проведения досрочных выборов. Об этом заявили в пресс-службе законодательного органа.

Назначенное на 31 октября заседание президиума парламента отменено. В Мадриде выразили надежду, что досрочные выборы позволят «восстановить правовое государство», пишет РИА Новости.

Партия «Левые республиканцы Каталонии», голосовавшая за резолюцию о независимости региона, заявила, что у премьера Мариано Рахоя не было «полномочий» для созыва досрочных выборов. При этом партия намерена участвовать в выборах, чтобы «превратить их в возможность».

30 октября спикер парламента Карме Форкадель — одна из самых рьяных сторонниц провозглашения независимости, появилась в здании. Она официально сохраняет свою должность до проведения досрочного голосования 21 декабря.

Каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости региона. За нее проголосовали 70 депутатов из 135. При этом документ не опубликовали ни в официальном бюллетене парламента Каталонии, ни в официальном бюллетене правительства автономии. По закону там должны появляться все документы для их вступления в силу.

Спустя час после принятия резолюции сенат Испании утвердил применение 155-й статьи Конституции, которая позволяет ввести в регионе прямое управление Мадрида. Рахой отстранил от должностей членов женералитета, в том числе главу правительства Карлеса Пучдемона и распустил парламент Каталонии. Пучдемон заявил, что не признает решения испанских властей.