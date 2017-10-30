Парламент Каталонии признал решение Мадрида о его роспуске: Ожидаются досрочные выборы
30 октября 2017 - 17:48 AMT
PanARMENIAN.Net - Каталонский парламент, распущенный испанским правительством, признал это решение и прекратил работу до проведения досрочных выборов. Об этом заявили в пресс-службе законодательного органа.
Назначенное на 31 октября заседание президиума парламента отменено. В Мадриде выразили надежду, что досрочные выборы позволят «восстановить правовое государство», пишет РИА Новости.
Партия «Левые республиканцы Каталонии», голосовавшая за резолюцию о независимости региона, заявила, что у премьера Мариано Рахоя не было «полномочий» для созыва досрочных выборов. При этом партия намерена участвовать в выборах, чтобы «превратить их в возможность».
30 октября спикер парламента Карме Форкадель — одна из самых рьяных сторонниц провозглашения независимости, появилась в здании. Она официально сохраняет свою должность до проведения досрочного голосования 21 декабря.
Каталонский парламент 27 октября принял резолюцию о независимости региона. За нее проголосовали 70 депутатов из 135. При этом документ не опубликовали ни в официальном бюллетене парламента Каталонии, ни в официальном бюллетене правительства автономии. По закону там должны появляться все документы для их вступления в силу.
Спустя час после принятия резолюции сенат Испании утвердил применение 155-й статьи Конституции, которая позволяет ввести в регионе прямое управление Мадрида. Рахой отстранил от должностей членов женералитета, в том числе главу правительства Карлеса Пучдемона и распустил парламент Каталонии. Пучдемон заявил, что не признает решения испанских властей.
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