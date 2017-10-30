Железная дорога Баку - Тбилиси - Карс открылась
30 октября 2017 - 17:58 AMT
PanARMENIAN.Net - Официальное открытие железной дороги Баку — Тбилиси — Карс, запланированное на 30 октября, состоялось. По ней пустили первый грузовой состав.
Изначально ввод в эксплуатацию дороги был запланирован до конца 2016 года, но затем его перенесли на вторую половину 2017 года.
Президенты Азербайджана и Турции - Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министры Грузии, Казахстана и Узбекистана - Георгий Квирикашвили, Бакытжан Сагинтаев и Абдулла Арипов, вбив последние костыли в железнодорожное полотно, проводили в путь прибывший из Казахстана и состоящий из 32 контейнеров первый грузовой состав, пишетHaqqin.az.
Железная дорога Баку — Тбилиси — Карс построена на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Пиковая пропускная способность коридора составит 17 миллионов тонн грузов в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне одного миллиона пассажиров и 6,5 миллиона тонн грузов.
Самое значимое
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Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
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