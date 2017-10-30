Командный ЧЕ по шахматам: Армянские сборные встретятся с Хорватией и Сербией
30 октября 2017 - 18:03 AMT
PanARMENIAN.Net - 30 октября в Херсонесе (остров Крит) на командном чемпионате Европы по шахматам среди мужчин и женщин состоятся партии 3-го тура.
Мужская сборная Армении после победы над Грецией делит 1-7 места (3-е по дополнительным показателям). 30 октября армянские шахматисты встретятся со сборной Хорватии, сообщает пресс-служба НОКА.
Женская сборная Армении после поражения от Украины делит 9-22 места (16-е), команду ждет матч против сборной Сербии.
Чемпионат Европы по шахматам стартовал 28 октября.
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