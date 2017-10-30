Полиция обезвредила мужчину, взявшего в заложники ребенка в армянском Армавире

PanARMENIAN.Net - Полиция обезвредила мужчину, взявшего в заложники ребенка в детском саду «Манушак» в армянском Армавире. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь полиции Армении Ашот Ааронян.

По его словам, полицейским удалось вывести ребенка из комнаты, где его держали в заложниках. После этого силы правопорядка применили неназванные спецсредства, а мужчина попытался покончить с собой, однако полицейские предотвратили самоубийство.

Мужчина перевезен в больницу, где ему оказывается медицинская помощь. Ребенок не пострадал.

Инцидент с захватом заложника в детсаду произошел 30 октября в районе 16:25 по местному времени. По некоторым данным, нападающий был пьян.