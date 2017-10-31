Вайнштейна навсегда исключили из Гильдии продюсеров Америки
31 октября 2017 - 12:33 AMT
PanARMENIAN.Net - Гильдия продюсеров Америки (PGA) навсегда лишила членства обвиняемого в многочисленных сексуальных домогательствах американского продюсера Харви Вайнштейна. Национальный совет PGA проголосовал за это решение единогласно. Об этом 30 октября сообщила насчитывающая более 8 тысяч членов организация.
Исключение члена из Гильдии продюсеров Америки произошло впервые в истории.
«Этот беспрецедентный шаг отражает серьезность, с которой гильдия рассматривает многочисленные сообщения о десятилетиях предосудительного поведения господина Вайнштейна. Нельзя больше попустительствовать сексуальным домогательствам в нашей индустрии или в рядах продюсеров - членов PGA», - говорится в заявлении организации, пишет Deutsche Welle.
Процесс лишения Вайнштейна членства был начат в середине октября после того как несколько десятков женщин заявили о сексуальных домогательствах со стороны известного продюсера и изнасилованиях. В их числе - актрисы Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Розанна Аркетт, Кара Делевинь, Кейт Бекинсейл, Софи Дикс, Азия Ардженто и Мира Сорвино. 65-летний Харви Вайнштейн - один из самых известных голливудских продюсеров, работавший с такими режиссерами, как Квентин Тарантино, Гас ван Сент и Мартин Скорсезе.
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
Partner news
Последние новости
Саргсян отметил значимость признания Сенатом Бразилии Геноцида армян для двусторонней дружбы Собеседники с обоюдной теплотой вспомнили совершенный президентом РА в 2016 году визит в Бразилию и встречу с президентом Мишелом Темером
Кевина Спейси лишили премии «Эмми» на фоне обвинений в педофилии Это произошло после того, как артиста обвинили в домогательствах по отношению к несовершеннолетнему. Церемония награждения была запланирована на 20 ноября в Нью-Йорке
В Турции исторические армянские дома превратили в отели Имеющие вековую историю армянские дома, возведенные из камней, которые зимой хранят тепло, а летом обеспечивают прохладу, сегодня удостаиваются большого внимания со стороны посещающих город туристов
Древний, открытый, загадочный: «МИР 24» представил 5 причин побывать в Ереване В качестве первой причины издание отмечает необходимость побывать в подземелье Ереванской крепости