Вайнштейна навсегда исключили из Гильдии продюсеров Америки

PanARMENIAN.Net - Гильдия продюсеров Америки (PGA) навсегда лишила членства обвиняемого в многочисленных сексуальных домогательствах американского продюсера Харви Вайнштейна. Национальный совет PGA проголосовал за это решение единогласно. Об этом 30 октября сообщила насчитывающая более 8 тысяч членов организация.

Исключение члена из Гильдии продюсеров Америки произошло впервые в истории.

«Этот беспрецедентный шаг отражает серьезность, с которой гильдия рассматривает многочисленные сообщения о десятилетиях предосудительного поведения господина Вайнштейна. Нельзя больше попустительствовать сексуальным домогательствам в нашей индустрии или в рядах продюсеров - членов PGA», - говорится в заявлении организации, пишет Deutsche Welle.

Процесс лишения Вайнштейна членства был начат в середине октября после того как несколько десятков женщин заявили о сексуальных домогательствах со стороны известного продюсера и изнасилованиях. В их числе - актрисы Гвинет Пэлтроу, Анджелина Джоли, Розанна Аркетт, Кара Делевинь, Кейт Бекинсейл, Софи Дикс, Азия Ардженто и Мира Сорвино. 65-летний Харви Вайнштейн - один из самых известных голливудских продюсеров, работавший с такими режиссерами, как Квентин Тарантино, Гас ван Сент и Мартин Скорсезе.