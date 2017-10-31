В Армении похолодает, потом немного потеплеет

PanARMENIAN.Net - В Армении 31 октября в западных регионах, 1-2 ноября в большинстве регионов ожидается дождь с грозой, в отдельных местах - усиление ветра до 15-20 м/с. С 3-4 ноября ожидается погода без осадков.

Ветер юго-западный с порывами до 3-8 м/с. 1-2 ноября, ночью 3 ноября температура воздуха понизится на 6-7 градусов, а с 3-4 ноября повысится на 2-3 градуса.

В Ереване 31 октября возможен, а 1-2 ноября ожидается дождь с грозой, а также усиление ветра до 12-17 м/с. С 3-4 ноября ожидается погода без осадков.