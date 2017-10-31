Warner Bros. планирует снять продолжение «Смертельного оружия» с Мелом Гибсоном
31 октября 2017 - 14:25 AMT
PanARMENIAN.Net - Киностудия Warner Bros. планирует снять пятую часть франшизы «Смертельное оружие», последний фильм которой вышел в 1998 году.
Режиссерское кресло займет Ричард Доннер, снявший все четыре части «Смертельного оружия», а главные роли вновь исполнят Мел Гибсон и Дэнни Гловер, пишет Lenta.ru со ссылкой на Deadline.
Сценаристом, как отмечает издание, выступит Чаннинг Гибсон, работавший над четвертым фильмом франшизы, а также над такими лентами, как «Широко шагая» и «От колыбели до могилы».
61-летний Мел Гибсон, сыгравший полицейского Мартина Риггса, в последние годы появлялся на киноэкране в основном в эпизодических ролях в таких картинах, как «Мачете убивает» и «Неудержимые 3». Дэнни Гловер, исполнявший в «Смертельном оружии» роль напарника Риггса Роджера Мюртоу, несмотря на пожилой возраст — ему 71 год — напротив, всегда занят в большом количестве проектов.
Первая картина «Смертельное оружие» вышла на экраны в 1987 году и стала одним из самых известных боевиков 1980-х годов. Суммарные кассовые сборы франшизы составили более 955 миллионов долларов.
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Сценарий фильма держится в секрете.
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