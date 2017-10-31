Кевина Спейси лишили премии «Эмми» на фоне обвинений в педофилии
31 октября 2017 - 16:14 AMT
PanARMENIAN.Net - Международная телевизионная академия отказалась вручать актеру Кевину Спейси премию «Эмми» за заслуги в телеиндустрии.
Это произошло после того, как артиста обвинили в домогательствах по отношению к несовершеннолетнему. Церемония награждения была запланирована на 20 ноября в Нью-Йорке, пишет Lenta.ru со ссылкой на Sky News.
Спейси 30 октября объявил, что у него были отношения с женщинами и мужчинами, но теперь он «выбирает жить как гей». Причиной каминг-аута стали заявления актера из сериала «Стартрек» Энтони Рэппа, который обвинил звезду в сексуальных домогательствах в 1986 году, когда Рэппу было 14 лет.
Признание Спейси в нетрадиционной ориентации раскритиковали журналисты и представители ЛГБТ-сообщества. Кроме того, продюсеры «Карточного домика», в котором актер играет главную роль, объявили о закрытии сериала.
Международная телевизионная академия вручает награды за заслуги в мировой телеиндустрии с 1980 года. Премию «Эмми» за заслуги в телеиндустрии ранее получали режиссеры Стивен Спилберг, Мэттью Вайнер и Шонда Раймс.
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