Теракт в Нью-Йорке: 8 человек погибли
1 ноября 2017 - 10:36 AMT
PanARMENIAN.Net - 31 октября в Нью-Йорке произошел теракт.Около 15 часов по местному времени в Нижнем Манхэттене автомобиль, за рулем которого сидел молодой мужчина, въехал в толпу. Спустя некоторое время он столкнулся со школьным автобусом и остановился.
После того как автомобиль остановился, из него выбежал мужчина с оружием в руках. Полицейские открыли по нему огонь и ранили в живот. После этого нападавшего задержали. У него были изъяты пневматическое ружье и пистолет для пейнтбола, пишет Deutsche Welle.
Местные власти почти сразу квалифицировали преступление как теракт. Терактом назвал трагедию в Twitter и президент США Дональд Трамп.
В результате теракта 6 человек умерли на месте, двое - скончались в больницах от полученных ранений. Среди погибших есть граждане Аргентины и Бельгии. Еще 11 человек остаются в больницах в тяжелом состоянии.
По сведениям полиции, преступнику 29 лет. По данным, которые приводят американские СМИ, имя предполагаемого преступника - Сайфулло Хабибулаевич Саипов, он гражданин Узбекистана, а в США проживает по виду на жительство. Постоянное место жительства - город Тампа (Флорида).
Чем руководствовался предполагаемый преступник, пока неизвестно. По данным СМИ, полицией пока неподтвержденным, он кричал «Аллах акбар», что может указывать на исламистский характер преступления. CNN и The New York Times сообщают, что нападавший оставил в машине записку, в которой признавался, что действовал от лица «Исламского государства». Официального подтверждения этой информации пока нет.
Известно, что автомобиль, за рулем которого сидел предполагаемый преступник, был арендован. Однако неизвестно, где, кем и на какой срок автомобиль был взят на прокат.
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