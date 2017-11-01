«Лаборатория Касперского» рассказала о новой целевой кибератаке на банки Армении
1 ноября 2017 - 10:28 AMT
PanARMENIAN.Net - Антивирусная компания «Лаборатория Касперского» рассказала о новой целевой кибератаке на армянские и российские банки. Об этом говорится в сообщении компании.
Как узнали эксперты «Лаборатории Касперского», новая целевая атака осуществлялась на финансовые организации Армении, России и Малайзии. Первая волна атак началась в июле 2017 года, новые осуществляются в настоящее время, пишет Gazeta.ru.
«За свою незаметность и скрытность атака получила название Silence («Тишина»)», — говорится в сообщении.
По данным экспертов, заражение происходит через целевые фишинговые письма с вредоносными вложениями. В уже зараженных учреждениях мошенники отправляют сообщения от имени настоящих сотрудников, тем самым практически не вызывая подозрений.
«Письма содержат вредоносные вложения в формате .chm... В результате простого открытия вложения компьютер оказывается заражен сразу несколькими модулями троянца», — сообщает «Лаборатория Касперского».
Конечная цель кибератаки — сбор информации об устройстве и ее отправка управляющему серверу. При этом все модули запускаются, маскируясь под службы Windows.
В конечном итоге мошенники получают возможность изучать инфраструктуру банка, а также следить за сотрудниками: например, с помощью записи видео с экрана монитора во время ежедневной рабочей активности.
Самое значимое
«Президенты согласились принять меры по активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги по снижению напряженности на линии соприкосновения», – отмечается в сообщении
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Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
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