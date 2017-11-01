Армения подписала соглашение с РФ об оборонном кредите на $100 млн

PanARMENIAN.Net - Москва в ближайшее время поставит Еревану партию оружия в рамках действующего контракта, реализация нового, уже подписанного кредитного соглашения на 100 миллионов долларов начнется после завершения всех межгосударственных согласований. Об этом заявил президент Армении Серж Саргсян.

«До конца этого года мы будем реализовывать еще предыдущий договор. На днях мы ждем новых поставок, и до конца года мы закроем все вопросы, связанные с предыдущим договором», — сказал Саргсян, передает РИА Новости.

В июне 2015 года было подписано соглашение о предоставлении Россией Армении государственного экспортного кредита на 200 миллионов долларов на приобретение военной продукции российского производства.

«Мы уже в Ереване подписали новый договор, он должен пройти все российские и армянские инстанции, затем — процедуру ратификации, а вот уже после этого мы начнем работу с соответствующими производителями с российской стороны для реализации этой программы. Так быстро это не получается, к сожалению», — добавил президент Армении.

Согласно проекту соглашения, который правительство Армении одобрило 12 октября, РФ предоставит армянской стороне государственный экспортный кредит для финансирования поставок продукции военного назначения российского производства. Армянская сторона использует кредит для финансирования до 90% стоимости каждого контракта на поставку продукции, рассчитанной в долларах. Предоплата должна составить не менее 10% стоимости контракта и осуществляться армянской стороной в пользу уполномоченных российских организаций.

В проекте соглашения указывается, что кредит выдается со сроком погашения 15 лет под 3% годовых. Армения должна воспользоваться кредитными средствами в 2018–2022 годах.