В США наладят производство пива с добавлением марихуаны

PanARMENIAN.Net - В США наладят выпуск напитков с добавлением марихуаны — компания Constellation Brands, дистрибьютор пива Corona на американском рынке, покупает 9,9 процента канадского производителя конопли Canopy Growth. Об этом сообщает пресс-служба Constellation.

Сумма сделки составляет 191 миллион долларов. Constellation рассчитывает закрепиться на перспективном рынке. В компании считают, что в будущем марихуана будет легализована на всей территории США.

«Успех нашей компании заключается в выявлении потребительских тенденций на ранней стадии», — сказал глава Constellation Роб Сандс, пишет Lenta.ru.

В январе исследовательская группа ArcView Market Research опубликовала отчет, согласно которому жители США и Канады потратили в 2016 году 53,3 миллиарда долларов на приобретение марихуаны, включая легальные покупки в медицинских целях.

Употребление марихуаны в медицинских целях легализовано в ряде европейских стран (Италия, Чехия), а также в 26 штатах США. В других государствах, в частности в Португалии и Австрии, действуют правила, декриминализирующие оборот каннабиса, — допускается его употребление в специальных кафе, выращивание конопли в небольших количествах не преследуется.