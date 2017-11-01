Друг Джигарханяна: Жена не отдала актеру его загранпаспорт и пенсионное свидетельство

PanARMENIAN.Net - Друг народного артиста СССР Армена Джигарханяна Артур Согомонян опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что актер вместе с ним вскрывал квартиру на Молодогвардейской улице в Москве и был задержан полицией.

CМИ сообщили, что полицейские задержали Джигарханяна в момент, когда знаменитый актер вместе со своим другом Согомоняном пытался вскрыть замок в квартире на Молодогвардейской улице, где он жил со своей женой Виталиной Цымбалюк-Романовской. Квартира является собственностью супруги.

«Очередная ложь. Армен Борисович поднялся вместе с представителем местного ЖЭКа, чтобы зайти и забрать свои документы. Виталина не отдала ни одного документа, включая загранпаспорт, пенсионное свидетельство, медицинский страховой полис, но замки были поменяны. Он спустился вниз, пообщался с представителем домоуправления и уехал. Никакого наряда не было, я, кстати, тоже в это время находился не в Москве, а был с Арменом Борисовичем на телефонной связи», — рассказал Согомонян, пишет РИА Новости.

От имени Джигарханяна он обратился к журналистам с просьбой прекратить копаться в его личной жизни.

«Ему это больно, Армен Борисович не заслуживает к себе такого отношения», — сказал друг актера.

Ранее в театре под руководством Армена Джигарханяна проводились следственные действия по ранее возбужденному уголовному делу о краже паспорта у актера. Артист 10 октября был доставлен в 57-ю горбольницу, где пробыл две недели.

Представитель супруги Джигарханяна Ирина Мазур 19 октября сообщила об увольнении Цимбалюк-Романовской из театра и ее решении развестись с Джигарханяном. Мазур также рассказала, что развод актера с супругой состоится 9 ноября, все необходимые для этого документы уже готовы.