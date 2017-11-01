Eurasianet: Баку хочет купить иранские ракеты, Тегеран не желает продавать

PanARMENIAN.Net - Иранские баллистические ракеты стали наиболее желаемым оружием для Азербайджана с сентября 2016 года, когда стало известно, что у Армении есть российские системы «Искандер».

Это оружие, однако, относительно устарело и не может иметь никакого существенного значения для вооружения Азербайджана, пишет Eurasianet.

«После апрельской войны бывший генерал ВС Азербайджана Ясар Айдемиров рассказал одному из местных СМИ, что Азербайджан использовал иранское оружие во время военных действий.Но виды оружия, которые он указывал, были оружием российского происхождения, произведенным иранской компанией, находящейся под западными санкциями. Заявление Айдемирова о том, что Азербайджан может, минуя санкции, с легкостью приобрести у РФ эти виды оружия, было принято с большими оговорками»,- отмечает издание.

В статье говорится, что пока неясно, в какой степени Тегеран хочетсотрудничать с Азербайджаном в сфере вооружения.

«Иран едва ли заинтересован. Продажа оружия Азербайджану чревата опасностями для Ирана, поскольку Баку может предоставить Израилю секретную информацию об иранском оружии. Кроме того, Иран имеет сбалансированную позицию по Армении и Азербайджану и не будет продавать оружие какой-либо из сторон в нарушение международных конвенций»,- пишет издание.