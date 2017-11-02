Трамп хочет отменить лотерею грин-карт

PanARMENIAN.Net - Президент США Дональд Трамп призвал к отмене лотереи грин-карт, по которой, по предварительной информации, в 2010 году приехал на постоянное жительство в страну узбек Сайфулло Саипов, устроивший террористическое нападение на Манхэттене 31 октября.

Саипов находился за рулем арендованного автомобиля, который 31 октября сбил несколько десятков человек на Нижнем Манхэттене, из которых восемь погибли. Представители властей нашли свидетельства того, что подозреваемый, который был ранен полицейскими и находится в больнице, увлекался экстремистскими идеями группировки «Исламское государство».Американские власти пока официально не подтвердили, что 29-летний Сайфулло Саипов приехал в США именно по грин-карте.

«Сегодня я начинаю процесс прекращения программы лотереи многообразия. Я попрошу конгресс немедленно инициировать работу с тем, чтобы избавиться от этой программы», - заявил Трамп журналистам в Белом доме, пишет BBC.

Ранее президент написал серию твитов, в которых высказался за замену программы грин-карт системой, основанной на оценке личных качеств потенциальных иммигрантов.

Программа лотереи грин-карт была основана в 1990 году. Каждый год около 50 тысяч иммигрантов получают с ее помощью право на постоянное жительство в США. В разработке этой программы активную роль сыграл нынешний лидер демократического меньшинства в сенате Чак Шумер, тогда бывший конгрессменом. Она получила поддержку обеих партий в конгрессе и была утверждена президентом Бушем-старшим.