ЧЕ по шахматам: Мужская сборная Армении сыграла вничью с Венгрией, женская уступила Грузии

PanARMENIAN.Net - На проходящем в Херсонесе (остров Крит) командном чемпионате Европы по шахматам женская сборная Армении в 5-м туре с крупным счетом 0:4 уступила команде Грузии.

Поражения потерпели Элина Даниелян, Лилит Мкртчян, Лилит Галоян и Мария Курсова, сообщает пресс-служба НОКА.

Мужская сборная Армении в 5-м туре командного чемпионата Европы по шахматам сыграла вничью со сборной Венгрии – 2:2.

Вничью завершили свои партии Левон Аронян, Сергей Мовсесян, Габриел Саргсян и Грант Мелкумян.

2 ноября на командном чемпионате Европы выходной день. 3 ноября в шестом туре мужская сборная Армении встретится с командой Азербайджана.

После пятого тура мужская сборная занимает 4-е место. Женская сборная после поражения от Грузии опустилась на 13-е место и в 6-м туре сыграет с командой Венгрии.

Перед пятым туром командного чемпионата Европы по шахматам мужская сборная Армении делила 1-3 места вместе с командами Венгрии и Хорватии. Женская сборная Армении занимала 6-е место.

Чемпионат Европы по шахматам стартовал 28 октября.