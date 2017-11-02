В США разыскивают возможного соучастника теракта в Нью-Йорке - тоже из Узбекистана

PanARMENIAN.Net - В связи с терактом, произошедшим в Нью-Йорке 31 октября, под подозрение американских спецслужб попал еще один гражданин Узбекистана. Федеральное бюро расследований (ФБР) 1 ноября опубликовало объявление о розыске 32-летнего мужчины, которого правоохранительные органы намерены допросить. Телекомпания CNN сообщила его имя - Мухаммадзоир Кадыров.

Предполагаемому преступнику (по неподтвержденным данным, его имя Сайфулло Саипов) предъявили обвинения сразу после совершения теракта. Его подозревают в убийстве восьми человек и поддержке террористической группировки «Исламское государство» (ИГ), пишет Deutsche Welle.

Как говорится в исковом заявлении, подозреваемый признал, что был «вдохновлен» ИГ. Он намеревался убить максимально возможное количество людей.

По данным следствия, Саипов на арендованном автомобиле наехал на толпу пешеходов и велосипедистов в Нижнем Манхэттене. Шесть человек скончались на месте происшествия, еще два - в больницах. Как минимум 11 человек были ранены. Сайфулло Саипов выбежал из автомобиля, но был ранен полицейскими, а затем задержан.

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