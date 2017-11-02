Venezia Eventi: Армяне всегда опережали время
2 ноября 2017 - 19:04 AMT
PanARMENIAN.Net - Итальянское издание Venezia Eventi опубликовало обширную статью, посвященную Армении и армянам. Так, издание рассказывает, что остров в южной части Венецианской лагуны — Сан-Ладзаро-дельи-Армени (или армянский остров Святого Лазаря – ред.) является одним из важнейших мировых центров армянской культуры.
«В монастыре Святого Лазаря собрано 170 тысяч старопечатных книг и 4 500 рукописей. Это огромная коллекция, которая находится за пределами родины. Уже три века остров является частью духовного мира армян», — говорится в статье.
Издание отмечает, что около 60% армянского художественного и культурного наследия было разрушено и сожжено в период между Геноцидом армян в Османской империи 1915 года и революцией в России.
«Сейчас в Армении проживает три миллиона человек, а диаспора численностью в девять миллионов простирается от Соединенных Штатов до России», — пишет сайт.
Издание подчеркивает, что в 1717 году несколько монахов во главе с Мхитаром Себастаци, бежавших от турецких преследований, добрались до Венеции, и им подарили небольшой остров в Венецианской лагуне, пишетSputnik-Армения.
Однако, как говорится в статье, связь между Венецией и Арменией возникла намного раньше: торговцы со склонов Арарата появились здесь еще в Средневековье.
«Об этом свидетельствуют древние топонимы. В Руга-Джуффе, недалеко от площади Св. Марка, поселились армяне из города Джульфа, ныне в Иране. Там же, у площади, возведена церковь Святого Креста и небольшая часовня XIII века. Можно вспомнить и то, что словом armelin венецианцы называют абрикосы, которых так много в Армении. А о Великой Армении упоминает и Марко Поло. Он был гостем в армянском городе Арташат, расположенном на шелковом пути. Там его приняли очень хорошо», — пишет издание.
Рассказывая о национальных особенностях армян, автор отмечает, что это маленький народ, веками окруженный мусульманами, вследствие чего «они научились особой мудрости».
Автор статьи не обошел вниманием и тот факт, что Армения первой приняла христианство в качестве государственной религии в 301 году, добавив: «они всегда опережали время».
Самое значимое
«Президенты согласились принять меры по активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги по снижению напряженности на линии соприкосновения», – отмечается в сообщении
«Наша встреча с президентом Бако Саакяном была очень продуктивной, и мы обсудили многие вопросы, связанные с конфликтом»,- отметил Шефер после встречи с президентом НКР
Цинкер сообщил, что проект признания Геноцида армян уже утвержден комиссией Кнессета по культуре. Далее вопрос будет рассмотрен на пленарном заседании Кнессета
Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
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