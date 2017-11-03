Серж Танкян призвал Армению «держаться подальше» от Монсанто

PanARMENIAN.Net - Всемирно известный рок-музыкант армянского происхождения, солист группы System of a Down Серж Танкян призвал Армению «держаться подальше» от американской агрохимической и сельскохозяйственной биотехнологической компании Monsanto, занимающейся производством трансгенных семян и ядов для их обработки. Об этом Танкян написал на своейстранице в Facebook.

Посольство США в Армении ранее организовало презентацию деятельности компаний Valmont и Monsanto. Valmont Irrigation занимается продажей и обслуживанием оборудования механизированного орошения. Транснациональная корпорация Monsanto занимается производством трансгенных семян и ядов для их обработки.

«Существует достаточно доказательств того, что спреи Monsanto отравили нашу среду, способствуя резкому вымиранию пчел»,- написал Танкян.

По его словам, генно-модифицированные продукты компании могут положить конец органической пище.

«Они (продукция Monsanto) вредны для вас и на вкус ужасны, если не сказать больше. Прежде всего, Monsanto известна как корпорация зла в США и Европе, за свою деятельность, иски фермерам и т.д. Невозможно вернуться обратно после генетически модифицированных продуктов, поскольку их распространение невозможно сдержать. Когда я нахожусь в Армении и кусаю яблоко, оно чистое, хрустящее и вкусное. Это продукт многолетнего сельскохозяйственного труда. Пусть так оно и останется, пожалуйста.Я не могу найти такие яблоки в США, благодаря Monsanto»,- написал Танкян.

Тем временем газета New York Times опубликовала 1 ноября статью о том, как урожай в 25 штатах США был поврежден убийцей растений под названием дикамба.Monsanto, BASF и DuPont - это три компании, которые продают продукцию с содержанием дикамбы, создающей проблемы.