ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке‍

PanARMENIAN.Net - Террористическая группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке, жертвами которого стали восемь человек.

31 октября грузовик выехал на велосипедную дорожку на юго-западе Манхэттена. Водитель, гражданин Узбекистана Сайфулло Саипов, проехал несколько улиц, сбивая на пути велосипедистов, а затем врезался в школьный автобус.

В своей машине террорист оставил записку, в которой говорилось, что он совершает нападение от имени ИГ, пишет РИА Новосто со ссылкой на Reuters.

По данным ФБР, в сотовом телефоне Саипова нашли около 90 видеозаписей и примерно 3,8 тысячи фотографий, многие из которых оказались связанными с пропагандой ИГ, в частности, записи совершенных боевиками казней, а также изображения символики террористов и их лидера.

Саипова ранили сотрудники полиции. Его обвинили в совершении теракта и поддержке терроризма, ему грозит смертная казнь.