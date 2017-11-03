МИД Армении: Встреча Налбандяна и Мамедъярова предусмотрена
3 ноября 2017 - 12:44 AMT
PanARMENIAN.Net - Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана в рамках карабахского урегулирования запланирована. Об этом заявил журналистам замглавы МИД Армении Шаварш Кочарян.
«Встреча предусмотрена. Не могу сказать, когда. Как только будет договоренность, мы сообщим», - сказал Кочарян, пишет Aysor.am.
2 ноября глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров сообщил о предложении провести в Москве встречу глав МИД. Он также отметил, что 16 ноября в Москве состоится его встреча с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.
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«Президенты согласились принять меры по активизации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги по снижению напряженности на линии соприкосновения», – отмечается в сообщении
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Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
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