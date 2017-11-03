МИД Армении: Встреча Налбандяна и Мамедъярова предусмотрена

PanARMENIAN.Net - Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана в рамках карабахского урегулирования запланирована. Об этом заявил журналистам замглавы МИД Армении Шаварш Кочарян.

«Встреча предусмотрена. Не могу сказать, когда. Как только будет договоренность, мы сообщим», - сказал Кочарян, пишет Aysor.am.

2 ноября глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров сообщил о предложении провести в Москве встречу глав МИД. Он также отметил, что 16 ноября в Москве состоится его встреча с сопредседателями Минской группы ОБСЕ.