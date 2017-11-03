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Лавров: Сопредседатели МГ ОБСЕ играют важную роль в карабахском урегулировании

Лавров: Сопредседатели МГ ОБСЕ играют важную роль в карабахском урегулировании
3 ноября 2017 - 14:09 AMT

PanARMENIAN.Net - Россия поддерживает роль ОБСЕ в карабахском урегулировании. Такое заявление сделал МИД России в связи с предстоящими переговорами министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером.

Гремингер был назначен генсеком ОБСЕ в июле. На этом посту он сменил Ламберто Заньера, который стал верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств.

Сам Лавров перед переговорами заявил, что «что в нагорно-карабахском урегулировании основную роль, наряду со сторонами, играют сопредседатели Минской группы ОБСЕ».

Лавров также отметил заинтересованность российской стороны в более активной роли ОБСЕ в «том, что касается Женевских дискуссий по стабильности в Закавказье, на Балканах».

«Подчеркнем нашу поддержку роли ОБСЕ в приднестровском и нагорно-карабахском урегулировании, Женевских дискуссиях по стабильности в Закавказье, а также в конструктивном ключе отметим деятельность Организации на Балканах»,- отмечается в заявлении МИД РФ.

Переговоры состоятся 3 ноября в Москве.

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