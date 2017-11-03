WBA дисквалифицировала непобежденного боксера-тяжеловеса Луиса Ортиса за допинг
3 ноября 2017 - 14:18 AMT
PanARMENIAN.Net - Непобежденный кубинский боксер Луис Ортис дисквалифицирован Всемирной боксерской ассоциацией (WBA) за допинг и лишен статуса обязательного претендента на титул в супертяжелом весе по версии организации.
Спортсмен отстранен от соревнований на один год. После 22 марта WBA может снять дисквалификацию, если Ортис не будет замечен в повторных нарушениях, пишет Lenta.ru со ссылкой на Boxingscene.
Сам кубинец заявляет, что указанные вещества назначены лечащим врачом от высокого кровяного давления.
В октябре 38-летний боксер добровольно сдал допинг-тест, который дал положительный результат на диуретики хлоротиазид и гидрохлоротиазид. Кубинец мог запросить вскрытие пробы «Б» до 20 октября, однако не воспользовался этим.
В сентябре спортсмен также не прошел проверку перед поединком за титул чемпиона WBC с американцем Деонтеем Уайлдером и был отстранен от участия в бое.
На профессиональном ринге Ортис выиграл все 27 поединков, из них 23 — нокаутом.
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