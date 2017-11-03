Хокинг: В будущем роботы могут пожелать избавиться от людей
3 ноября 2017 - 16:22 AMT
PanARMENIAN.Net - По мнению британского физика Стивена Хокинга, стремительное развитие искусственного интеллекта представляет угрозу для человечества.
«Если сейчас люди разрабатывают компьютерные вирусы, то в будущем кто-то сможет создать искусственный интеллект, который сможет улучшать и воспроизводить самого себя. Это станет новой формой жизни, которая превзойдет человека», — заявил ученый, добавив, что машины в погоне за эффективностью могут пожелать избавиться от людей, пишет Lenta.ru со ссылкой на Daily Mail.
Впрочем, если этого и не произойдет, люди рискуют погубить себя сами. «Мы прошли точку невозврата. Земля становится слишком тесной для нас, население растет пугающими темпами», – заключил физик.
Избежать гибели, по мнению Хокинга, человечество может большим вовлечением людей в науку, чтобы получить возможность для начала колонизации других планет.
26 октября сообщалось о создании самообучающегося искусственного интеллекта, способного обходить защиту сайтов от ботов.
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