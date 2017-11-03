В Азербайджане произошла авария на нефтяной скважине: Есть пострадавшие
3 ноября 2017 - 16:34 AMT
PanARMENIAN.Net - Авария произошла на скважине Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР, SOCAR), пострадали два человека. сообщает в пятницу пресс-служба
«Авария произошла на скважине №490 на участке «Гарадаг» треста комплексно-буровых работ. В результате аварии пострадали два человека», — говорится в сообщении ГНКАР, пишет РИА Новости.
В настоящее время ведется расследование причин аварии.
Как сообщила сотрудница пресс-службы Минздрава Сафая Ахмедова, состояние нефтяника Фикрета Гезалова, получившего черепно-мозговую травму из-за аварии, тяжелое, он госпитализирован. Другой нефтяник Джавад Адилов продолжает лечение, его состояние здоровья стабильное.
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
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