В Азербайджане произошла авария на нефтяной скважине: Есть пострадавшие

PanARMENIAN.Net - Авария произошла на скважине Госнефтекомпании Азербайджана (ГНКАР, SOCAR), пострадали два человека. сообщает в пятницу пресс-служба

«Авария произошла на скважине №490 на участке «Гарадаг» треста комплексно-буровых работ. В результате аварии пострадали два человека», — говорится в сообщении ГНКАР, пишет РИА Новости.

В настоящее время ведется расследование причин аварии.

Как сообщила сотрудница пресс-службы Минздрава Сафая Ахмедова, состояние нефтяника Фикрета Гезалова, получившего черепно-мозговую травму из-за аварии, тяжелое, он госпитализирован. Другой нефтяник Джавад Адилов продолжает лечение, его состояние здоровья стабильное.