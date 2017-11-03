Имена около 600 армян отправят на Марс в 2018 году
3 ноября 2017 - 17:34 AMT
PanARMENIAN.Net - В 2018 году NASA отправит на Марс исследовательский зонд InSight, на борту которого будет силиконовый чип с именами людей, пожелавших поучаствовать в акции.
Среди участников акции 590 жителей Армении, которые успели зарегестрироваться на сайте NASA в рамках данной акции и отправить свои данные.
Всего в акции приняли участие более 2,4 миллионов людей, среди которых наибольшее количество - 653.000 - жители США, 260.000 китайцев, 63.500 тысяч россиян. Имена всех участников попадут на Марс в 2018 году.
Первый подобный сбор имен состоялся в 2015 году, тогда было собрано около 827 тысяч. В начале октября 2017 года агентство запустило второй этап, который завершился 1 ноября. Теперь подача заявок закрыта, но можно оставить свою почту и тогда NASA уведомит вас о следующем наборе.
InSight прибудет на Марс в ноябре 2018 года. Он установит на планете сейсмограф, чтобы отслеживать движения внутренних пород и удары метеоритов. Это поможет исследователям больше узнать о строении планеты.
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Посольство Армении находится на постоянной связи с местными властями, дополнительная информация будет предоставлена позднее.
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