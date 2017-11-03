Лапшин: План Азербайджана по обмену на диверсантов выбесил Лаврова, и Баку был послан лесом

PanARMENIAN.Net - Освобожденный из тюрьмы в Баку российско-израильский блогер Александр Лапшин рассказал подробности азербайджанского плана по его обмену на двух диверсантов, которые в 2014 году убили несколько человек в Карабахе, были пойманы и приговорены к пожизненному заключению. Об этомблогер написал на своей странице в Facebook.

«В феврале 2017 азербайджанские власти обращались к Российской Федерации с предложением посодействовать в обмене меня на двух азербайджанских граждан, Шахбаза Гулиева и Дилхама Аскерова. Кратко напомню, что эти два деятеля, по версии азер-СМИ, всего лишь туристы, решившие посетить могилы родных на территории Карабаха, контролируемой армянами. Козьими тропами перебрались через линию фронта в районе Агдама и начали посещение родных могил с убийства армянского ребенка.Потом они бегали по лесам, скрывались, затем вышли в какой-то поселок и убили еще пару человек, которые пытались их поймать. Третьего «туриста» армянские военные застрелили в перестрелке. Ну, короче говоря, мирные «туристы», пришедшие из Азербайджана, между прочим с автоматами Калашникова. Карабахский суд приговорил их к пожизненному заключению»,- написал Лапшин.

По его словам,Азербайджан пытался шантажировать Россию тем, что содействие в переговорах с Арменией о выдаче двух диверсантов ускорит освобождение блогера Александра Лапшина.

«По словам очень высокого лица из МИД РФ, данная ситуация выбесила лично Сергея Лаврова (глава МИД РФ - ред.) и в итоге Азербайджан с данным предложением был послан лесом. Россияне вообще не могли понять и принять, какое отношение имеет гражданин РФ/Израиля Лапшин к азербайджанским диверсантам. И самое главное, с какой стати Армении, чьим гражданином я не являюсь, выдавать за меня убийц из тюрьмы? Чуть позже эта ситуация была доведена до властей Израиля, которые тоже были возмущены позицией Азербайджана. Но в отличие от РФ, недовольство высказывали в кулуарах»,- отметил Лапшин.

В записи говорится, что блогеру этот план азербайджанского руководства впервые озвучил на допросах следователь Генпрокуратуры Азербайджана, старший советник юстиции Камал Талыбов, сын бывшего председателя Верховного суда Азербайджана.

Блогер также поблагодарил Россию и Израиль за принципиальность, а Армению – «за то, что не прогнулась».

Лапшин был задержан в середине декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны. Азербайджан обвиняет Лапшина по статьям 281.2 (открытые призывы против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границ. Суд в Баку приговорил Лапшина к трем годам лишения свободы.