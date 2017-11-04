Число разводов в Армении увеличилось, браков - сократилось
4 ноября 2017 - 11:37 AMT
PanARMENIAN.Net - В январе-сентябре 2017 года в Армении было зарегистрировано 2963 развода. Такие данные сообщает Национальная статистическая служба Армении.
Согласно данным,на каждые 1000 браков в Армении было зарегистрировано 263 развода.По сравнению с тем же периодом 2016 года уровень разводов увеличился на 10,5%, а по сравнению с 2015 годом - на 5,9%.
В 2017 году в Армении зарегистрировано 11.265 браков, что на 7% меньше, чем в 2016 году (12.082) и на 14% меньше, чем 2015-м (13.120).
Средний возраст населения Армении в начале года составил 36,2 года, в 2016 году - 35,9. Средний возраст мужчин составляет 34,3 (в 2016 году - 34,1), а для женщин - 38 лет (37,6 в 2016 году).
Уровень выживаемости населения при учете соотношения рождений и смертей в январе-сентябре этого года составил 133,9% против 145,5% за тот же период 2016 года.
Самое значимое
Расположенные в юго-восточной части Армении, в старинном винодельческом районе, эти виноградники были выращены четырьмя поколениями армян
Как рассказал в беседе с PanARMENIAN.Net сам Ваан, идея производить содовую, которую можно будет использовать в коктейлях, пришла ему еще давно, так как сам он работает в барной индустрии
Как сообщила Социал-демократическая партия Эстонии, которая ранее инициировала в столичном парламенте соответствующий законопроект, установкой памятника займется специально созданная комиссия
«Конечно, спустя более 2000 лет после Ксенофонта многое изменилось, и, к несчастью пива, в регионе наиболее сосредоточены на истории виноделия, которая намного лучше документирована»,- говорится в статье
Partner news
Последние новости
Известны соперники Армении в 7-м туре командного ЧЕ по шахматам Женская сборная также имеет 8 очков и замыкает первую десятку. 4 ноября армянские шахматистки встретятся с командой Румынии
Лапшин: Азербайджан больше всего похож на африканскую Гамбию Освобожденный из тюрьмы в Баку российско-израильский блогер Александр Лапшин сравнил Азербайджан с африканской Гамбией
В Баку активисты протестовали против ограничения свободы собраний B частности, причиной пикета стал отказ городских властей санкционировать шествие членов «Мусават» 21 октября
Анаит Погосян исполнила армянскую гусанскую песню на российском «Голосе» (видео) Затем в дуэте с Ладиславом Бубнаром певица исполнила великую песню Piu che puoi Эроса Рамазотти и Шер