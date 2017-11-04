Число разводов в Армении увеличилось, браков - сократилось

PanARMENIAN.Net - В январе-сентябре 2017 года в Армении было зарегистрировано 2963 развода. Такие данные сообщает Национальная статистическая служба Армении.

Согласно данным,на каждые 1000 браков в Армении было зарегистрировано 263 развода.По сравнению с тем же периодом 2016 года уровень разводов увеличился на 10,5%, а по сравнению с 2015 годом - на 5,9%.

В 2017 году в Армении зарегистрировано 11.265 браков, что на 7% меньше, чем в 2016 году (12.082) и на 14% меньше, чем 2015-м (13.120).

Средний возраст населения Армении в начале года составил 36,2 года, в 2016 году - 35,9. Средний возраст мужчин составляет 34,3 (в 2016 году - 34,1), а для женщин - 38 лет (37,6 в 2016 году).

Уровень выживаемости населения при учете соотношения рождений и смертей в январе-сентябре этого года составил 133,9% против 145,5% за тот же период 2016 года.