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ЦРУ опровергло связь убийцы Кеннеди с разведуправлением

ЦРУ опровергло связь убийцы Кеннеди с разведуправлением
4 ноября 2017 - 11:09 AMT

PanARMENIAN.Net - Ли Харви Освальд, убийца 35-го президента США Джона Кеннеди, не был связан с Центральным разведывательным управлением США. Об этом говорится в обнародованном 3 ноября документе.

Кеннеди был убит в Далласе 22 ноября 1963 года, его убийца Освальд погиб в результате покушения двумя днями позже. Следствие пришло к выводу, что Освальд действовал в одиночку, однако существуют многочисленные альтернативные теории убийства Кеннеди, не нашедшие официального подтверждения.

В меморандуме ЦРУ от 1975 года слухи о связи Освальда с управлением названы «совершенно беспочвенными». Этот вывод сделан по результатам подробного изучения архивов ЦРУ в 70-е годы. ЦРУ также не нашло свидетельств сотрудничества Освальда с какими-либо другими американскими спецслужбами, пишет РИА Новости.

Меморандум был в числе почти 700 документов, которые были опубликованы 3 ноября.

Ранее президент США Дональд Трамп распорядился опубликовать все документы об убийстве Кеннеди, за исключением тех, чья публикация повредит национальной безопасности. Трамп заявил, что редактировать документы можно лишь в исключительных случаях, однако опубликованные в пятницу документы все равно серьезно отредактированы.

Ссылки по теме:
Ria.ru: Документ ЦРУ: убийца Кеннеди не был связан с разведуправлением
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