ЧЕ по шахматам: Мужская сборная Армении уступила Азербайджану, женская - победила Венгрию

PanARMENIAN.Net - На проходящем в Херсонесе (остров Крит) командном чемпионате Европы по шахматам мужская сборная Армении в 6-м туре уступила сборной Азербайджана – 1,5:2,5.

В партии лидеров команд Левон Аронян победил Шахрияра Мамедъярова. Габриел Саргсян сыграл вничью, а Сергей Мовсесян и Грант Мелкумян потерпели поражения, сообщает пресс-служба НОКА.

В 6-м туре командного чемпионата Европы по шахматам женская сборная Армении победила команду Венгрии со счетом 3:1.

На первой и третьей досках победные очки принесли Элина Даниелян и Мария Курсова. Вничью сыграли Лилит Мкртчян и Мария Геворгян.

Чемпионат Европы по шахматам стартовал 28 октября.