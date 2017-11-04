ЧЕ по шахматам: Мужская сборная Армении уступила Азербайджану, женская - победила Венгрию
4 ноября 2017 - 11:13 AMT
PanARMENIAN.Net - На проходящем в Херсонесе (остров Крит) командном чемпионате Европы по шахматам мужская сборная Армении в 6-м туре уступила сборной Азербайджана – 1,5:2,5.
В партии лидеров команд Левон Аронян победил Шахрияра Мамедъярова. Габриел Саргсян сыграл вничью, а Сергей Мовсесян и Грант Мелкумян потерпели поражения, сообщает пресс-служба НОКА.
В 6-м туре командного чемпионата Европы по шахматам женская сборная Армении победила команду Венгрии со счетом 3:1.
На первой и третьей досках победные очки принесли Элина Даниелян и Мария Курсова. Вничью сыграли Лилит Мкртчян и Мария Геворгян.
Чемпионат Европы по шахматам стартовал 28 октября.
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Ялян выступает в весовой категории 58 кг.
Бронзовыми медалистами стали среди молодых людей Феликс Даниелян (48 кг) и Ваагн Чалян (82 кг)
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