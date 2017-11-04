В Армении потеплеет на 3-5 градусов
4 ноября 2017 - 15:37 AMT
PanARMENIAN.Net - 5-6 и 8 ноября на территории Армении ожидается погода без осадков. 7-го и 9 ноября в большинстве регионов ожидаются осадки.
Ветер западный с порывами до 3-8 м/с. Температура воздуха повысится на 3-5 градусов, днем 7 ноября понизится на 2-3 градуса.
В Ереване 5-6 и 8 ноября ожидается погода без осадков. 7-го и 9 ноября ожидается дождь. Температура днем достигнет 14-16 градусов.
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