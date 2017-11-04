Лапшин: Азербайджан больше всего похож на африканскую Гамбию

PanARMENIAN.Net - Освобожденный из тюрьмы в Баку российско-израильский блогер Александр Лапшин сравнил Азербайджан с африканской Гамбией.Об этом блогер написал на своей странице в Facebook.

«Армянские друзья меня спрашивают, исходя из твоего опыта путешествий по полутора сотням стран мира, на что больше всего похож Азербайджан? Сами армяне посетить Азербайджан не могут, поэтому вопрос вполне уместен. Отвечаю: в совокупности культа личности, гонениям на оппозицию и прессу и общему маразму в обществе, они больше всего похожи на африканскую страну Гамбию»,- отметил Лапшин.

Лапшин был задержан в середине декабря 2016 года в Минске по запросу Азербайджана за незаконное пересечение границы. Лапшин не раз совершал визиты в Нагорный Карабах, за что еще в 2011 году был включен в «черный список» МИД Азербайджана. Тем не менее, в июне 2015 года Лапшин въехал в Азербайджан через Грузию по украинскому паспорту. Пройти пограничный контроль и оказаться в Баку блогеру удалось благодаря иному написанию в украинском паспорте имени «Александр» («Олександр»). После этого Азербайджан объявил блогера в международный розыск за нарушение закона «О государственной границе» и миграционного кодекса страны. Азербайджан обвиняет Лапшина по статьям 281.2 (открытые призывы против государства) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границ. Суд в Баку приговорил Лапшина к трем годам лишения свободы.

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