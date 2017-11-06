The Smithsonian: Обнаруженный в Армении несколько лет назад леопард дошел до Ирана

PanARMENIAN.Net - Издание The Smithsonian рассказало об армянском леопарде, упомянутом в истории Армении еще тысячелетия назад.

«Животное никто не видел до тех пор, пока камера Фонда охраны дикой природы и культурных ценностей зафиксировала его хвост в Кавказском заповеднике»,- отмечает издание.

По словам основателя фонда Рубена Хачатряна, выяснилось, что у зафиксированного на камеру животного было 3 лапы.

«Через 6 месяцев животное заметили на территории Азербайджана. 2 года назад я побывал в Иране, где мне показали фотографии нашего леопарда. Выяснилось, что он дошел до Ирана, завершив там свою миграцию»,- отметил он.

Издание отмечает, что Хачатрян с друзьямив юго-восточном Араратском регионе Армении создал миграционный коридор для охраны диких животных Кавказа. Запаведник размером 10.000 га - единственный в регионе.

На территории запаведника в селе Урцадзор Араратской области ежедневно осуществляется слежение с помощью камер с целью защиты животных от охотников.