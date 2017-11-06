Пассажиропоток в аэропортах Армении вырос на 22,7%

PanARMENIAN.Net - Пассажиропоток через ереванский международный аэропорт «Звартноц» и гюмрийский аэропорт «Ширак» за январь-октябрь 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года вырос на 22,7%, составив 2.154.092 пассажира. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления гражданской авиации (ГУГА) Армении.

За октябрь пассажиропоток через два аэропорта Армении составил 231.909 человек, превысив аналогичный показатель 2016 года на 12,5%.

Пассажиропоток через ереванский международный аэропорт «Звартноц» в октябре составил 220.726 человек, что на 7,4 % превышает показатель того же месяца прошлого года. А за январь-октябрь 2017 года, по сравнению с тем же периодом 2016 года, в аэропорту «Звартноц» зафиксирован рост пассажиропотока на 18,8%.

Грузоперевозки через аэропорт «Звартноц» за первые десять месяцев 2017 года составили 18.910 тонн, что на 42,2% больше, чем за аналогичный показатель 2016 года.

Пассажиропоток через гюмрийский аэропорт «Ширак» в октябре 2017 года составил 11.183 человека против 624 человек за тот же месяц 2016 года. В январе-октябре пассажиропоток через «Ширак» составил 77.072 человека против 7689 человек за десять месяцев 2016 года.

Количество взлетов и посадок в аэропортах «Звартноц» и «Ширак» за первые девять месяцев 2017 года по сравнению с тем же периодом 2016 года выросло на 19,2%.