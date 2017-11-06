Мхитаряна подвергли критике за поражение в матче с «Челси»
6 ноября 2017 - 18:25 AMT
PanARMENIAN.Net - В социальных сетях болельщики недовольны нерезультативной игрой полузащитника сборной Армении и «Манчестер Юнайтед» Генриха Мхитаряна в матче 5 ноября против «Челси».
Матч 11-го тура Премьер-лиги между МЮ и лондонским «Челси» завершился счетом 0:1. Мхитарян отыграл 62 минуты.
В трех стартовых матчах английской премьер-лиги Мхитарян отдал пять голевых передач, однако затем в его игре наступил очевидный спад, пишет 101 Great Goals.
Издание отмечает, что армянский полузащитник пытался переломать ход игры, однако ему это не удалсь, за что он подвергся нападкам вTwitter.
«Мхитарян ничего не делает с начала матча, и судя по выражению его лица, он этого не скрывает»,- написал один из пользователей.
«Мне очень грустно, что Мхитарян плохо играет в течение нескольких месяцев»,- отметил другой.
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Мхитарян был заменен на 90-й минуте матча
Ялян выступает в весовой категории 58 кг.
Бронзовыми медалистами стали среди молодых людей Феликс Даниелян (48 кг) и Ваагн Чалян (82 кг)
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