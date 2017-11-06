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Норвегия отказалась продавать оружие Азербайджану

Норвегия отказалась продавать оружие Азербайджану
6 ноября 2017 - 16:53 AMT

PanARMENIAN.Net - Министерство иностранных дел Норвегии обнародовало свой парламентский доклад об экспорте вооружений в 2016 году. В докладе указано, что в 2016 году Норвегия отклонила заявку Азербайджана на покупку средств оборонного назначения.

Вместе с Азербайджаном отказ получили Израиль и ряд других стран. Свое решение правительство страны объяснило тем, что «Норвегия против продажи оружия и боеприпасов в районы, где идет война между государствами или есть опасность гражданской войны», пишет Haqqin.az.

Ранее сообщалось, чтоиранские баллистические ракеты стали наиболее желаемым оружием для Азербайджана с сентября 2016 года, когда стало известно, что у Армении есть российские системы «Искандер». Однако в Иране не захотели продавать оружие Азербайджану.

Ссылки по теме:
Haqqin.az. Норвегия отказалась продавать оружие Азербайджану и Израилю
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