Норвегия отказалась продавать оружие Азербайджану

PanARMENIAN.Net - Министерство иностранных дел Норвегии обнародовало свой парламентский доклад об экспорте вооружений в 2016 году. В докладе указано, что в 2016 году Норвегия отклонила заявку Азербайджана на покупку средств оборонного назначения.

Вместе с Азербайджаном отказ получили Израиль и ряд других стран. Свое решение правительство страны объяснило тем, что «Норвегия против продажи оружия и боеприпасов в районы, где идет война между государствами или есть опасность гражданской войны», пишет Haqqin.az.

Ранее сообщалось, чтоиранские баллистические ракеты стали наиболее желаемым оружием для Азербайджана с сентября 2016 года, когда стало известно, что у Армении есть российские системы «Искандер». Однако в Иране не захотели продавать оружие Азербайджану.