Норвегия отказалась продавать оружие Азербайджану
6 ноября 2017 - 16:53 AMT
PanARMENIAN.Net - Министерство иностранных дел Норвегии обнародовало свой парламентский доклад об экспорте вооружений в 2016 году. В докладе указано, что в 2016 году Норвегия отклонила заявку Азербайджана на покупку средств оборонного назначения.
Вместе с Азербайджаном отказ получили Израиль и ряд других стран. Свое решение правительство страны объяснило тем, что «Норвегия против продажи оружия и боеприпасов в районы, где идет война между государствами или есть опасность гражданской войны», пишет Haqqin.az.
Ранее сообщалось, чтоиранские баллистические ракеты стали наиболее желаемым оружием для Азербайджана с сентября 2016 года, когда стало известно, что у Армении есть российские системы «Искандер». Однако в Иране не захотели продавать оружие Азербайджану.
Самое значимое
Астероид, предположительно, приблизится к Земле 1 сентября.
Случай не единичный
Новая партия боевых средств была доставлена в Азербайджан согласно договоренности о военно-техническом сотрудничестве между двумя странами.
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