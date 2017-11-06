Ученые: После смерти люди осознают, что скончались
6 ноября 2017 - 18:31 AMT
PanARMENIAN.Net - После смерти люди осознают, что скончались и понимают, что происходит вокруг. Об этом заявили ученые из Школы медицины Langone при Нью-Йоркском университете (NYU Langone School of Medicine).
Врачи определяют смерть моментом остановки сердца: кровь перестает поступать к мозгу, что приводит к почти моментальному прекращению его работы. В конечном итоге клетки мозга начинают отмирать, но на это могут потребоваться несколько часов после клинической смерти, считает руководитель исследования Сэм Парниа, пишет РИА Новости со ссылкой на интернет-издание LiveScience.
Также, как сообщается, человеческое сознание не сразу отключается при прекращении сердцебиения. Люди в «первой фазе смерти» могут все еще сохранять способность восприятия. Существенным доказательством этого являются случаи, когда пережившие остановку сердца смогли в деталях описать, что происходило вокруг после клинической смерти.
«Они рассказывают, что видели врачей и медсестер за работой и слышали их полные разговоры, — факты, которые они иначе не могли бы знать», — отметил Парниа.
Как заявил исследователь, эти воспоминания подтверждали и медики, удивленные тем, что их пациенты, которые по сути были мертвыми, помнили все детали происходящего.
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