Ученые: После смерти люди осознают, что скончались

PanARMENIAN.Net - После смерти люди осознают, что скончались и понимают, что происходит вокруг. Об этом заявили ученые из Школы медицины Langone при Нью-Йоркском университете (NYU Langone School of Medicine).

Врачи определяют смерть моментом остановки сердца: кровь перестает поступать к мозгу, что приводит к почти моментальному прекращению его работы. В конечном итоге клетки мозга начинают отмирать, но на это могут потребоваться несколько часов после клинической смерти, считает руководитель исследования Сэм Парниа, пишет РИА Новости со ссылкой на интернет-издание LiveScience.

Также, как сообщается, человеческое сознание не сразу отключается при прекращении сердцебиения. Люди в «первой фазе смерти» могут все еще сохранять способность восприятия. Существенным доказательством этого являются случаи, когда пережившие остановку сердца смогли в деталях описать, что происходило вокруг после клинической смерти.

«Они рассказывают, что видели врачей и медсестер за работой и слышали их полные разговоры, — факты, которые они иначе не могли бы знать», — отметил Парниа.

Как заявил исследователь, эти воспоминания подтверждали и медики, удивленные тем, что их пациенты, которые по сути были мертвыми, помнили все детали происходящего.