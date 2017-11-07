В Армении производство смартфонов сократилось на 68%

PanARMENIAN.Net - За 9 месяцев 2017 года производство планшетов в Армении сократилось на 96%. Об этом сообщает Национальная статистическая служба РА.

В январе-сентябре текущего года было произведено 55 таблетов вместо 1585 за тот же период 2016 года.

Производство мобильных телефонов также сократилось на 68,4%. Если за 9 месяцев 2016 года было выпущено 1045 смартфонов, то в этом году - 330.

Производство компьютеров в Армении сократилось на 35,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2017 году было выпущено 457 компьютеров вместо 714 в 2016 году.

Презентация первого армянского смартфона ArmPhone состоялась 6 июня 2016 года. Линейка ArmPhone состоит из пяти модификаций — ArmPhone 0502, ArmPhone 0505, ArmPhone 0508, ArmPhone 0509 и ArmPhone 0520, отличающихся объемами оперативной памяти, размерами экрана, характеристиками видеокамеры и другими параметрами.