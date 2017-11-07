// IP Marketing video - START// IP Marketing video - END

В Армении производство смартфонов сократилось на 68%

В Армении производство смартфонов сократилось на 68%
7 ноября 2017 - 14:17 AMT

PanARMENIAN.Net - За 9 месяцев 2017 года производство планшетов в Армении сократилось на 96%. Об этом сообщает Национальная статистическая служба РА.

В январе-сентябре текущего года было произведено 55 таблетов вместо 1585 за тот же период 2016 года.

Производство мобильных телефонов также сократилось на 68,4%. Если за 9 месяцев 2016 года было выпущено 1045 смартфонов, то в этом году - 330.

Производство компьютеров в Армении сократилось на 35,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2017 году было выпущено 457 компьютеров вместо 714 в 2016 году.

Презентация первого армянского смартфона ArmPhone состоялась 6 июня 2016 года. Линейка ArmPhone состоит из пяти модификаций — ArmPhone 0502, ArmPhone 0505, ArmPhone 0508, ArmPhone 0509 и ArmPhone 0520, отличающихся объемами оперативной памяти, размерами экрана, характеристиками видеокамеры и другими параметрами.

 Самое значимое
Армения опустилась на 9 позиций в рейтинге Doing BusinessАрмения опустилась на 9 позиций в рейтинге Doing Business
В рейтинге Армения занимает предпоследнее место среди стран ЕАЭС: Россия на 35 месте, Казахстан - на 36, Белоруссия - на 38, а Киргизия - на 77 месте
Армянский чай из горных трав Mountea начали экспортировать в РоссиюАрмянский чай из горных трав Mountea начали экспортировать в Россию
По его словам, компания сейчас производит 4 вида чая - с тимьяном, мятой перечной, зверобоем и ромашкой
Производство оптических устройств в Армении увеличилось в 6 разПроизводство оптических устройств в Армении увеличилось в 6 раз
Как сообщает Национальная статистическая служба Армении, за 7 месяцев в стране было произведено 20149 оптических устройств
«Яндекс.Такси» и Uber объединились в Армении и еще в 5 странах«Яндекс.Такси» и Uber объединились в Армении и еще в 5 странах
Об этом говорится в письме Тиграна Худавердяна, генерального директора «Яндекс.Такси».
Partner news
 Статьи
Выдержанный коньяк против молодых ученых

Что важнее в Армении

 Самое читаемое в разделе
Объем экспорта из Армении приблизился к отметке $1 млрд по итогам полугодия
Акциз на сигареты в Армении будут повышать на 15% ежегодно
Правительство Армении утвердило сроки аукциона по продаже здания министерства транспорта
Правительство Армении хочет сохранить действующие тарифы на элэнергию до 2036 года
Главная
Все новости
Обзор: Экономика
Архив за 7 ноября 2017
Другие новости раздела
  Разделы по теме
ИТ и Технологии
 Последние новости
Джигарханян будет добиваться развода через суд «Джигарханян подал иск о расторжении брака. Мировой судебный участок №202 проведет беседу по иску 9 ноября», — сказала она
Изория: США выделит Грузии более $100 млн на реформы в военной сфере Как отметил министр, отношения в военной области между США и Грузией переходят на качественно новый этап
Microsoft запустила продажи Xbox One X Как отмечает производитель, это самый масштабный запуск консоли Xbox в истории
Вышел первый трейлер заключительной части трилогии «50 оттенков серого» (видео) В «50 оттенках свободы» главные герои в исполнении Джейми Дорнана и Дакоты Джонсон решают связать себя узами брака и провести медовый месяц в сказочном месте