В Армении производство смартфонов сократилось на 68%
7 ноября 2017 - 14:17 AMT
PanARMENIAN.Net - За 9 месяцев 2017 года производство планшетов в Армении сократилось на 96%. Об этом сообщает Национальная статистическая служба РА.
В январе-сентябре текущего года было произведено 55 таблетов вместо 1585 за тот же период 2016 года.
Производство мобильных телефонов также сократилось на 68,4%. Если за 9 месяцев 2016 года было выпущено 1045 смартфонов, то в этом году - 330.
Производство компьютеров в Армении сократилось на 35,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2017 году было выпущено 457 компьютеров вместо 714 в 2016 году.
Презентация первого армянского смартфона ArmPhone состоялась 6 июня 2016 года. Линейка ArmPhone состоит из пяти модификаций — ArmPhone 0502, ArmPhone 0505, ArmPhone 0508, ArmPhone 0509 и ArmPhone 0520, отличающихся объемами оперативной памяти, размерами экрана, характеристиками видеокамеры и другими параметрами.
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В рейтинге Армения занимает предпоследнее место среди стран ЕАЭС: Россия на 35 месте, Казахстан - на 36, Белоруссия - на 38, а Киргизия - на 77 месте
По его словам, компания сейчас производит 4 вида чая - с тимьяном, мятой перечной, зверобоем и ромашкой
Как сообщает Национальная статистическая служба Армении, за 7 месяцев в стране было произведено 20149 оптических устройств
Об этом говорится в письме Тиграна Худавердяна, генерального директора «Яндекс.Такси».
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