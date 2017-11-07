В Москве пройдет выставка работ автора монумента «Мать-Армения» Ара Арутюняна
7 ноября 2017 - 13:59 AMT
PanARMENIAN.Net - 17 ноября в Государственном центральном музее современной истории России в рамках «Дней культуры Армении в России» состоится открытие выставки работ народного художника Армянской ССР, автора монумента «Мать-Армения»Ара Арутюняна.
На выставке под названием «Солнце в камне» будут представлены более 70 произведений из собрания семьи художника и частных коллекций, а также архивные материалы и личные предметы.
Внучка Арутюняна Лиана Ахинова сообщила, что выставку откроют представители министерств культуры России и Армении, а также члены семьи художника, пишет Rusarminfo.
Выставка продлится до 24 ноября.
Ара Арутюнян - автор монумента «Мать-Армения», ставшего символом Армении, а также более 40 памятников, монументов и скульптурно-архитектурных ансамблей в Армении, России, Франции, Италии, на Филиппинах и других странах.
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